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Мурманская область. Арктика14.01.19 07:00

Как справиться с завалами бытового мусора, знает Виталий Измайлов

Сегодня, 14 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

С 1 января Мурманская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь весь мусор перед отправкой на свалку будет проходить сортировку. Для чего это нужно и удастся ли избавить наш регион от мусорных завалов с помощью нововведений, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

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Последние комментарии

MotoRin
13.01.19 19:37
Сурово, но правдиво. Заметил, что журналюг в нашем регионе не очень чествуют в этот день, а вот перед новым годом их МВК приласкала малость.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Анна
13.01.19 10:15
А в администрации города Мурманска считают, что "современные средства массовой информации и сегодня являются образцом объективности, глубины, достойных профессиональных стандартов, предлагая читателям
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Ирина
12.01.19 21:26
Всё верно про снег и кашу!!! На тротуарах очень скользко, дворники сегодня не вышли на уборку территории.
Комментарий к новости:Мурманск тихо укрывается пушистым снежным одеялом
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