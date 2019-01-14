Как справиться с завалами бытового мусора, знает Виталий Измайлов

Сегодня, 14 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

С 1 января Мурманская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь весь мусор перед отправкой на свалку будет проходить сортировку. Для чего это нужно и удастся ли избавить наш регион от мусорных завалов с помощью нововведений, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.