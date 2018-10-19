Как защитить наших детей от агрессии сверстников, узнаем от уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Бориса Когана
Сегодня, 19 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!
Гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» станет уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган. Поговорим в прямом эфире о том, как уберечь детей в образовательных учреждениях от опасных ситуаций. Что делать, если ваш ребёнок стал жертвой нападок сверстников. Также узнаем о новых подробностях ситуации, связанной с недавним избиением мурманской школьницы.
Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.