Какао с дрожжами не дошло до сидельца колонии строгого режима

Сотрудница отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре почтовой посылки для осужденного, поступившей от жителя Оленегорска, в целлофановом пакете с какао-порошком обнаружила гранулы дрожжей.

Сухие дрожжи входят в перечень продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать.

В отношении отправителя был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.