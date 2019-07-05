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Мурманская область. Арктика05.07.19 09:48

Какао с дрожжами не дошло до сидельца колонии строгого режима

Сотрудница отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре почтовой посылки для осужденного, поступившей от жителя Оленегорска, в целлофановом пакете с какао-порошком обнаружила гранулы дрожжей.

Сухие дрожжи входят в перечень продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать.

В отношении отправителя был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

 

 

 

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