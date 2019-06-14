Какие скверы нам нужны - решают мурманчане

В Мурманске проводится общественное обсуждение дополнительного благоустройства скверов: на улице Зои Космодемьянской; на улице Шабалина, в районе дома № 31; на улице Свердлова, в районе дома № 40 и на улице Советская, микрорайон Росляково.

Именно мурманчанам предлагается решить — детская или спортивная площадка появится на выбранном месте, как её лучше оборудовать и что установить: качели или, например, скалодром.

С 15 до 19 июня можно заполнить опросный лист и направить предложения несколькими способами: на электронную почту - fkgs@citymurmansk.ru; принести в управления Ленинского (проспект Героев-североморцев, 33, кабинет 201) или Первомайского (проспект Кольский, 129/1, кабинет 305) округов города Мурманска. Можно написать обращение в группу «Администрация города Мурманска» в социальной сети «ВКонтакте».