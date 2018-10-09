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Мурманская область. Арктика09.10.18 07:00

Какие сюрпризы готовит нам общественный транспорт? Расскажет Сергей Коробков

Сегодня, 9 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Программу «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»  посетит генеральный директор ОАО «Электротранспорт города Мурманска» Сергей Евгеньевич Коробков.  Поговорим об обновлении общественного транспорта. На линию скоро выйдут 5 новых троллейбусов, а что в них нового и уникального. Также затронем тему подорожания проезда в маршрутках, насколько это законно и не планируется ли повышения тарифа на проезд в автобусах и троллейбусах.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

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