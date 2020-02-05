Каким станет двор дома № 1 на проспекте Защитников Заполярья, решат жители

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян, глава гп. Кола Светлана Чукарева и специалисты «УГХ г. Кола» вчера провели выездное совещание в одном из дворов районного центра на проспекте Защитников Заполярье.

В этом году в городе Кола в рамках программы «Комфортная городская среда» будут обновлены шесть дворовых территорий. На эти цели из бюджета региона выделены порядка 14 миллионов рублей. Один из дворов вошедший в программу - это скоба девятиэтажек по адресу просп. Защитников Заполярья, 1. Специальная комиссия на месте обсудила предстоящее благоустройство территории.

Прежде всего, принято решение оборудовать рядом с двором большую парковку. Личный автотранспорт не должен стоять под окнами, загрязняя воздух выхлопными газами. Под эти нужды решено выделить часть территории ФОКа. Пригодится новая парковка и посетителям будущего плавательного бассейна, который начнут возводить этим летом рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Сам двор обязательно заасфальтируют, убрав ямы и оборудовав тротуары для пешеходов. Не забудут и про скамеечки у подъездов для пожилых жителей двора. Появится рядом с МКД и новая современная контейнерная площадка. Планируют расширить и ближайший детский городок на улице Поморская. Затронет реконструкция и уличное освещение скобы многоэтажек. На эти работы по благоустройству планируется потратить около четырёх миллионов рублей.

В администрации подчеркивают, каким в конечном итоге станет двор дома № 1 на проспекте Защитников Заполярья, решат сами жители. Сейчас разрабатывается несколько планов благоустройства данной территории. Работы начнутся только после их согласования с собственниками квартир, сообщает администрация Кольского района.