Каким запасом смелости нужно обладать, чтобы обнажиться перед камерой, знает Ксения Мери

Сегодня, 6 ноября, в 12.00 свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

В прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» состоится интервью с восходящей звездой российского кинематографа Ксенией Мери. Талантливая актриса расскажет, как из небольшого города ей удалось пробиться на большой экран. Каким запасом смелости нужно обладать, чтобы обнажиться перед камерой? И конечно, мы узнаем, почему актриса театра и кино решила стать новой радиоведущей программы «Хочу и баста» на «Рекорде».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.