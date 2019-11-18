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Мурманская область. Арктика18.11.19 12:34

Календарь подгоняет: восемь важных объектов, возводимых в рамках национальных проектов, должны быть сданы в срок

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области о ситуации на строительных объектах региона, возводимых в рамках национальных проектов, доложила руководитель профильного ведомства Оксана Астахова. По расчётам, все восемь должны вступить в строй до конца года. Положительную динамику отметил глава региона.

Как сообщалось в докладе, ситуация на большинстве объектов не вызывает опасений, работы ведутся в графике. Так, на межшкольном стадионе в Мурманске после снятия снежного покрова произведена отсыпка песка и гранулята, объект готов к приемке первого этапа работ. На мемориальном комплексе в Долине Славы начата установка гранитных плит, приемку можно будет начинать с 1 декабря. Капитальный ремонт здания областного театра кукол на завершающей стадии. Минстрой форсирует работы с Ростехнадзором по приёмке электрооборудования, чтобы 7 декабря труппа вошла в здание и начала подготовку к открытию, намеченному на 15 декабря.

По словам Оксаны Астаховой, два объекта находятся на ежедневном контроле. На строительстве детского сада в городе Полярном ЗАТО Александровск ситуация пиковая. Ведутся переговоры об увеличении времени проведения работы штукатуров до двухсменного графика. На физкультурно-оздоровительном комплексе в Полярных Зорях несколько видов работ ведутся параллельно. Муниципалитет организовал субботник по вывозу строительного мусора.

«Совместными усилиями пытаемся устранить все, что ставит под вопрос своевременный ввод ФОКа. Заместитель губернатора Евгений Никора контролирует этот объект ежедневно, Кольская АЭС принимает активное участие. Все идет к тому, что ФОК завершим своевременно и введем в эксплуатацию», – проинформировала Оксана Астахова.

Также глава строительного ведомства подробно доложила о состоянии дел на объектах, переходящих на следующий год. Освоение средств и производство работ на них находятся в графике и опасений не вызывают.

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