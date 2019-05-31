Календарь против россиян - новогодние каникулы 2020 года продлятся всего восемь дней

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) должна рассмотреть проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Если документ будет одобрен, он пойдёт на подпись премьер-министру.

По Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год - это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января - Рождество. В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдёт. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня - с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда - с 1 по 5 число, Дня Победы - с 9 по 11 мая, Дня России - с 12 по 14 июня и Дня народного единства - 4 ноября.