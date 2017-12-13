Камбалу до 31 декабря 2017 года запретили ловить в Баренцевом море

Установлены ограничения рыболовства отдельных видов водных биоресурсов в 2017 году. Приказ Минсельхоза России от 16.11.2017 № 582 опубликован на официальном портале правовой информации.

На Северном бассейне до конца этого года закрыта добыча камбалы морской в Баренцевом море.

Ограничения, в зависимости от вида водных биоресурсов, не распространяются на рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просветительских целях, в целях любительского и спортивного рыболовства, а также аквакультуры (рыбоводства).