Мурманская область. Арктика13.12.17 07:25
Запрет вводится на основании ст. 26 федерального закона от 20 декабря
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Камбалу до 31 декабря 2017 года запретили ловить в Баренцевом море
Установлены ограничения рыболовства отдельных видов водных биоресурсов в 2017 году. Приказ Минсельхоза России от 16.11.2017 № 582 опубликован на официальном портале правовой информации.
На Северном бассейне до конца этого года закрыта добыча камбалы морской в Баренцевом море.
Ограничения, в зависимости от вида водных биоресурсов, не распространяются на рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просветительских целях, в целях любительского и спортивного рыболовства, а также аквакультуры (рыбоводства).
Запрет вводится на основании ст. 26 федерального закона от 20 декабря
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Последние комментарии
Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
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Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
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Котляренко Борис.Бывший КДП.
12.12.17 22:59
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