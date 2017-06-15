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Мурманская область. Арктика15.06.17 11:19

Камень – орудие преступления грабителя магазина

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» в ночное время поступило сообщение о нападении на магазин по улице Кировская. Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место происшествия спустя несколько минут после получения сообщения одновременно с нарядом вневедомственной охраны Росгвардии.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в магазине двух местных жителей, один из которых совершил разбойное нападение на охранника и похитил бутылку пива. Оба жителя Кандалакши находились в состоянии алкогольного опьянения. Задержанных доставили в отдел полиции.

Ранее судимый за умышленное уничтожение имущества и угрозу убийством 26-летний кандалакшанин признался в совершенном деянии. Он пояснил полицейским, что вместе со знакомым распивал спиртные напитки. Приятели решили приобрести бутылку пива, однако денег на алкоголь у них не было. У злоумышленника возник умысел открыто похитить товар из ночного магазина, при этом он заранее прихватил камень подходящего размера.

Зайдя в магазин, он увидел охранника, который пытался ему помешать. Тогда подозреваемый ударил его по голове камнем, после чего потребовал от продавца отдать ему бутылку пива. Женщина выполнила требования нетрезвого посетителя, нажав незаметно при этом тревожную кнопку вызова охраны.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем МО МВД России «Кандалакшский» в отношении северянина 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

 

 

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