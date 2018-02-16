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Мурманская область. Арктика16.02.18 09:20

Камень – оружие грабителя

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что подсудимый И., 1990 года рождения, в вечернее время, находясь в одном из подъездов по ул. Бабикова в Мурманске, с целью хищения имущества, напал на потерпевшую, 1947 года рождения, применив камень, используемый в качестве оружия, умышленно нанёс пожилой северянке не менее пяти ударов по голове, причинив ей телесные повреждения. Потом он вырвал из рук потерпевшей пакет с находившимися в нём продуктами питания, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму 244 рубля.

В ходе предварительного следствия злоумышленник вину признал полностью, пояснил, что преступление совершил, так как нуждался в денежных средствах.

Первомайским районным судом г. Мурманска И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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