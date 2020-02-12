«Каменный цветок» расцветает раз в год в Апатитах

XXVII выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок» в Апатитах впервые пройдёт в статусе фестиваля с 12 по 16 февраля. Всех посетителей, гостей и участников ждёт традиционно торжественная атмосфера праздника и искусства городском Дворце культуры имени В.К. Егорова.

Помимо экспозиции минералов, которая как всегда обещает быть неповторимо красивой и интересной, организаторы готовят обширную культурную программу: конкурс мастерских по обработке камня, мастер-классы по изготовлению каменных шаров и кабошонов, экскурсионные программы, открытые лекции учёных Кольского научного центра на исторические и минералогические темы, литературные «Рубцовские чтения», концерты, спектакли и творческие вечера.

В 2020 году мероприятия «Каменного цветка» будут проходить и за пределами основной площадки – в библиотеках города откроются тематические выставки, пройдут концерты, встречи и экскурсии. В творческом центре «Арт-Арктик Лофт» запланированы мастер-классы прикладного творчества и открытие выставки работ карельского художника в стиле офорт Олега Юнтунена.