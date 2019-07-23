Камеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор

«Досуг мне разбирать вины твои, щенок! // Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Эти слова из басни Ивана Андреевича Крылова «Волк и ягнёнок» очень точно отражают взаимоотношения водителей автотранспортных средств и тех, кто устанавливает приборы фиксации нарушения скоростного режима на автомобильных дорогах.

По сути, эти приборы предназначены для того, чтобы предотвратить нарушения ПДД, снизить аварийность на дорогах. Это наглядно проявляется в европейских странах, где перед опасными участками дороги, перед пешеходными переходами устанавливается предупреждающий знак о том, что скорость вашего автомобиля будет зафиксирована, и вы, в случае нарушения, заплатите немалый штраф. Видя этот знак, водитель снижает скорость. Цель установки предупреждающего знака и прибора фиксации скоростного режима достигнута. У нас же все наоборот. Цель – как можно больше заработать на штрафных санкциях. И здесь в качестве волков выступают структуры, устанавливающие приборы видеофиксации, а в качестве ягнят – мы, водители.

В Интернете нашёл интересную информацию. Мы всю жизнь ругаем сотрудников ГИБДД за камеры, а, оказывается, они не причём. Оказывается, с каждого штрафа владельцы камер получают фиксированную премию вне зависимости от его размера. В Подмосковье эта сумма составляет 233 рубля. При средней сумме штрафа 340 рублей, в бюджет региона поступает 100 рублей, остальное – частнику. От штрафов обслуживающая организация получает более 11 миллионов рублей в день. В итоге, главный подмосковный оператор видеокамер, заплатив за содержание фиксирующей техники зарплату и налоги, получает в год 250 миллионов рублей. Ну и как вы думаете, будет этот предприимчивый «технарь» соблюдать требования установки камер: угол поворота камеры к дороге по специальной линии ориентира, параллельно кромке дороги, расстояние от датчика камеры до проезжей части? Камеру ставят так, что она «бьет» почти в упор, некорректно определяя скорость автомобиля, так как у коммерческой фирмы основная цель - срубить побольше денег. Поэтому и камеры устанавливаются с нарушениями, поэтому мы и недоумеваем, когда же это мы нарушили скоростной режим, если ехали, не превышая разрешенную скорость. Тем более, когда с твоего счёта уже списали 250 рублей, ты не пойдешь в суд оспаривать полученный штраф.

Эта проблема волнует миллионы автомобилистов. Не случайно, она обсуждалась 26 июня на заседании Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Начиная заседание, Президент России Владимир Путин сказал: «Теперь несколько слов о камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, - хочу, чтобы и здесь, в этом зале, я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали, - цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужны эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок. Повторю: предупреждение ДТП – ключевая задача».

Установка приборов видеофиксации – необходимая мера. На заседании Госсовета прозвучала такая цифра: 70% ДТП со смертельным исходом происходит по вине водителей, которые нарушают скоростной режим, выезжают на встречную полосу, нарушают правила обгона. Именно поэтому, по словам Министра внутренних дел Владимира Колокольцева, за последние пять лет количество комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения увеличилась в два раза. В результате за последние 13 лет количество погибших в ДТП уменьшилось в два раза.

После заседания Госсовета и выступления Владимира Путина, на момент начала моей поездки из отпуска в Североморск, прошли 22 суток. Такое представление, что слова Владимира Путина «за периметром Кремля» услышаны не были.

Проехав две тысячи километров, постоянно слышал звуковой сигнал антирадара, свидетельствующий о том, что попал в зону действия прибора фиксации скорости. Но всего лишь шесть раз удалось лицезреть эти самые приборы, не говоря уже о предупреждающих знаках: их я вообще не видел. Дважды видел приборы на треногах в Ивановской области, четыре стационарных – в Мурманской: два до и после отворотки на город Полярные Зори, один у кафе после поворота на Ковдор и один - на трассе у Оленегорска.

К слову, уже было немало случаев расправ недовольных водителей не только с приборами видеофиксации, но и с теми, кто их охраняет. А это обычно один человек, сидящий в машине невдалеке от установленных камер. Я не поленился остановиться, чтобы побеседовать с одним из таких охранников, но он от разговора уклонился. Вместе с ним была здоровенная собака, которая охраняла охранника.

А ведь перед каждым стационарно установленным прибором обязательно должен стоять предупреждающий знак. Да и ставятся эти приборы не там, где опасные участки дороги, а на прямых отрезках, где водители прибавляют скорость, где выше вероятность прихватить водителя на нарушении скоростного режима. То есть, не там где опасно, а там где денежно. Если бы здесь стоял предупреждающий знак, только идиот стал бы превышать скорость.

Правильно отметил председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин: «Запрещено устанавливать камеры без указания на то, что они установлены. Закон просто надо соблюдать. Кроме того, нужно эти камеры с умом устанавливать. Очень часть камеры устанавливают не в аварийно опасных местах, а, наоборот, там, где обгон разрешён. Естественное желание обгоняющего в этой ситуации – как можно быстрее обогнать и уйти с полосы встречного движения. Разумеется, он может превысить скорость, и ничего в этом страшного нет. Но как раз здесь устанавливают камеры и ловят такого «нарушителя. В местах же, где обгон запрещён, камер можно и не увидеть». Виктор Похмелкин уверен, что частникам нечего делать в сфере безопасности дорожного движения.

Такого же мнения и председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениями граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, предлагающий сделать всю систему видеофиксации государственной, чтобы ликвидировать коррупционные схемы, которыми пользуются частные дельцы. Ведь миллиарды уходят не в бюджет страны, а частным лицам.

Сейчас же, средства видеофиксации могут передаваться в частные руки на основании государственных контрактов, заключенных между службой ГИБДД, региональным управлением дорожного хозяйства и юридическими лицами или частными предпринимателями.

Отдельная тема - установка приборов видеофиксации за временными знаками, ограничивающими скорость движения в местах проведения ремонтных работ. Благо бы эти работы проводились, а ведь уже после завершения работ, знаки ограничения скорости сознательно не убирают, фиксируя здесь скоростной режим. Камеры стали не средством видеофиксации, а средством заработка.

Следуя в отпуск, старался соблюдать скоростной режим, но всё равно привёз один штраф. Возвращаясь домой, решил, что если и буду прибавлять скорость, то не более той, которая разрешена, плюс не двадцать разрешенных километров, а не более пятнадцати, опять же, контролируя скорость и по спидометру, и по показаниям навигатора. Но уверен, что без штрафов не обойдусь. И для этой уверенности есть веские основания. Прежде всего, каждый прибор имеет заявленную погрешность измерения скорости плюс-минус 2 километра . Это если прибор прошёл поверку. А если он эксплуатируется без поверки, то, вероятнее всего, эта погрешность ещё выше. Даже неправильная установка камеры может увеличить погрешность на 7 километров . И кто контролирует частников, которые эти приборы эксплуатируют, устанавливает, и заинтересованы в том, чтобы, как можно больше «прихватить» нарушителей скоростного режима. Доказать свою правоту в этой ситуации не представляется возможным.

Немало тонкостей и в других вопросах. К примеру, если на трассе имеется две полосы движения в одном направлении, то должно быть установлено два знака ограничения скорости справа от проезжей части, и слева на разделительной полосе. Такое я видел только на Мурманской объездной дороге.

Камеры видеофиксации должны быть хорошо видны с дороги. Они не могут располагаться ближе 100 метров от линий электропередач. Треноги могут стоять только на правой стороне дороги. Но, кто соблюдает эти требования? На одной из моих дорожных фотографий видно, что видеокамера фиксирует нарушения на противоположной стороне дороги.

Может быть, после слов Президента России на заседании Госсовета что-то изменится. Дай-то Бог. А я буду ждать, когда же мне придёт «письмо счастья». 22 июня мне на мобильный телефон пришло смс-сообщение «Автоплатёж «Штрафы ГИБДД», в котором сообщалось, что 20 июня мне выписан штраф за нарушение скоростного режима от 20.06.2019 года, и что он будет завтра погашен с моей банковской карты. Вот я и думаю, когда же я совершил нарушение ПДД, если 19 июня я ехал в поезде в Москву и в этот же день вылетел в Болгарию? Получается, это нарушение было совершено за границей моей Родины. С момента наложения штрафа прошло больше месяца. Письма нет. Деньги списаны. Где я совершил нарушение ПДД, не знаю!

Юрий БАНЬКО.

Фото автора.