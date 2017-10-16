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Мурманская область. Арктика16.10.17 17:46

Камни служат людям

13 октября в Мончегорском музее цветного камня  стартовала новая музейно-просветительская программа «Камни служат людям».  Этот проект стал возможным благодаря Горно-металлургической компании «Норильский никель» и Кольской горно-металлургической компании. Программа включает в себя цикл занятий, которые будут проводиться на базе музея в октябре-декабре 2017 года. 

В начале 2017 года Музей цветного камня  стал одним из победителей проводимого Кольской горно-обогатительной компанией  конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс будущего».  Идея проекта заключается в создании музейно-просветительской программы, которая познакомит  учащихся с азами  науки геологии, с разнообразием минеральных богатств нашей страны и Кольского полуострова.

В октябре на базе пяти школьных групп будет проведено занятие «Геологическая азбука». Какое строение имеет  наша планета Земля, из каких горных пород  состоит земная кора, какие  виды горных пород есть на  планете, что такое минерал и какими свойствами он обладает? На первом занятии дети узнали ответы на все эти вопросы. И благодаря наглядному природному материалу -  коллекции минералов и горных пород, а также  компасу, волшебному фонарику, лупе и набору «Шкала Мооса» научились определять твердость, магнитность и люминесцентность минералов.  Занятие прошло в интерактивной форме и надолго запомнится школьникам. 

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