Кампания по выборам президента РФ стартует в декабре

Начало президентской предвыборной кампании в России будет объявлено с 7 по 17 декабря, сообщила журналистам секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Госдума на заседании 24 мая приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законов об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Поправка в закон о выборах президента также устанавливает, что «если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днём, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днём, выборы назначаются на следующее воскресенье».

В 2018 году выборы президента, как ожидается, придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, и, в соответствии с предлагаемой поправкой, выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое, в свою очередь, выпадает на 18 марта.