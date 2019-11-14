Канада приступила к реализации новой стратегии в отношении Арктики

Заместитель губернатора Евгений Никора вчера провёл встречу с временным поверенным в делах Канады в РФ Стефаном Жобеном. Приветствуя гостя, заместитель главы региона выразил намерение всячески развивать дружеские взаимовыгодные связи с Канадой, поскольку освоение Арктики – наше общее желание.

«В 2021 году к России перейдёт председательство в Арктическом совете, и продвижение природоохранных технологий, следование экологической повестке в этот период станет одним из приоритетов России в целом и Мурманской области как российского региона. У Канады в этом направлении накоплен значительный опыт, и, без сомнения, он будет востребован. Выражаю уверенность, что сегодняшняя встреча положит начало новому этапу развития наших отношений в разных сферах и форматах», – подчеркнул Евгений Никора.

Стефан Жобен сообщил, что первый раз приехал в Мурманск, но для него и его семьи имя нашего города знакомо с детства и значит очень много – дядя канадского дипломата в годы Второй мировой войны служил на корабле, который в Северном море обеспечивал безопасность шедших в Мурманск арктических конвоев союзников.

Также Стефан Жобен сообщил, что в сентябре канадское правительство объявило о подготовке новой стратегии в отношении Арктики.

«Там есть раздел, посвященный международным отношениям, и государство выделяет средства на развитие этих связей по разным направлениям. В частности, предполагается развивать торгово-экономические взаимоотношения с северными регионами. Кроме того, предусмотрено развитие сотрудничества в сфере преодоления последствий глобального изменения климата», – отметил Стефан Жобен.

В дальнейшей беседе Евгений Никора ознакомил гостя с географическими особенностями и основными направлениями социально-экономического развития Мурманской области.