Канализация не выдерживает испытание морозами

Зима продолжает испытывать коммунальные службы областного центра на прочность. Сегодня в Мурманске на улице Аскольдовцев, в районе дома № 28 около 14 часов произошла авария на сети бытовой канализации, принадлежащей ГОУП «Мурманскводоканал».

В настоящее время авария устранена специалистами «Мурманскводоканала». ММБУ «Управление дорожного хозяйства» направило 7 единиц спецтехник на ликвидацию последствий, ведутся работы по удалению воды с проезжей части и вывозу мокрого снега. Проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами.