Мурманская область. Арктика06.02.18 15:52
Канализация не выдерживает испытание морозами
Зима продолжает испытывать коммунальные службы областного центра на прочность. Сегодня в Мурманске на улице Аскольдовцев, в районе дома № 28 около 14 часов произошла авария на сети бытовой канализации, принадлежащей ГОУП «Мурманскводоканал».
В настоящее время авария устранена специалистами «Мурманскводоканала». ММБУ «Управление дорожного хозяйства» направило 7 единиц спецтехник на ликвидацию последствий, ведутся работы по удалению воды с проезжей части и вывозу мокрого снега. Проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами.
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