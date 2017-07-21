Кандалакша и Североморск примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» стартовал в текущем году и будет проводиться ежегодно. Конкурс предусматривает предварительное проведение региональных этапов по отдельным номинациям.

В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» победителями признаны Кандалакша и ЗАТО Североморск – конкурсные заявки муниципальных образований направлены в федеральную конкурсную комиссию для участия в федеральном этапе конкурса.

Победители федерального этапа будут награждены дипломами правительства России, и их практика, признанная лучшей, будет распространена в качестве положительного опыта.