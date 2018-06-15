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Мурманская область. Арктика15.06.18 07:35

Кандалакша покрасовалась и поплакалась в областной Думе

В Мурманской областной Думе прошёл День Кандалакшского района. В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, представители муниципальных образований области, творческие коллективы Кандалакшского района.

- Сегодня в Мурманской областной Думе стартует новый проект – Дни муниципальных образований, - отметил в своём приветствии глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Этот проект важен как для нас, депутатов регионального парламента, так и для представителей муниципальных образований. Ведь мы все заинтересованы в развитии территории нашего края, сохранении исторического и культурного наследия, в более чётком понимании актуальных проблем на местах и оптимальных путей их решения.

В рамках проекта состоялся «Час Кандалакшского района», на котором с докладом о социально-экономическом положении Кандалакшского района выступил глава муниципального образования Михаил Павлов.  Он отметил, что одним из приоритетных направлений сратегии социально-экономического развития муниципального образования должно стать развитие туризма. Для этого за последние годы в Кандалакшском районе многое сделано. В 2015 году построен современный яхт-клуб, организована Детская парусная школа. С целью развития международных и внешнеэкономических связей с 28 по 29 июня 2018 года в Кандалакшском районе, при поддержке Министерства экономического развития Мурманской области, будут проведены I Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества.

В числе основных проблем ЖКХ называлась изношенность объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Актуальным остается вопрос по реконструкции очистных сооружений, расположенных в гп. Кандалакша и сп. Алакуртти. Не менее актуален вопрос модернизации систем теплоснабжения в гп. Кандалакша и Зеленоборский, сп. Алакуртти с внедрением энергоэффективных технологий.

Остаёся острой проблема передачи в муниципальную собственность имущества Министерства обороны, техническое состояние которого находится в крайне неудовлетворительном состоянии, без передачи соответствующих финансовых средств для приведения его в порядок.

В числе основных задач на 2018 год и последующие периоды называлась разработка сратегии социально-экономического развития муниципального образования, ликвидация накопленного экологического ущерба, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кандалакше, малоэтажных жилых домов в поселениях района, мостового автомобильного путепровода через железную дорогу.

Говорили и о вопросах сферы здравоохранения. Отмечалось, что в Кандалакше стартует «пилотный» проект по внедрению телемедицины. Также планируется организация химиотерапевтического лечения онкологических больных на базе дневного стационара, решение вопроса строительства нового поликлинического отделения. Для привлечения специалистов-медиков в районе предусмотрена мера социальной поддержки в виде ежегодной выплаты (по 115 тысячублей в течение 3 лет работы), что позволило в 2015 – 2017 годах привлечь 10 врачей-специалистов дефицитных специальностей.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на перспективах развития предприятий, планах по активизации инвестиционной деятельности, социальных вопросах.

Сергей Дубовой вручил жителям района за профессионализм и успехи в труде награды регионального парламента.

 

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