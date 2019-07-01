Кандалакша весело празднует День города

Парусная регата, фестиваль исторической реконструкции и выставка изделий мастеров Севера – Кандалакша празднует День города. Мероприятия в честь 502-летия с момента первого упоминания Кандалакши в летописях вчера проходили на мысе Монастырский наволок, на берегу Кандалакшского залива.

В рамках празднования Дня города в акватории Кандалакшского залива был дан старт пятой гонке «Паруса Кандалакши». Это один из самых зрелищных этапов Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива», стартовавшей из Чупы 28 июня. По информации организаторов, Чупинского морского яхт-клуба, на соревнования зарегистрировалось более 20 яхт из Карелии, Петрозаводска, Москвы, Архангельской и Мурманской областей.

«Кубок Кандалакшского залива» – это девять дней увлекательных морских гонок по Белому морю продолжительностью в 270 морских миль или 500 километров . Кроме того, сегодня пройдет ещё одна парусная гонка - швертботов класса «Луч».

Не менее зрелищная часть программы празднования Дня города – двухдневный фестиваль исторической реконструкции «Гандвиг», посвященный «эпохе викингов». Он проходит в четвёртый раз и собирает на берегу Кандалакшского залива поклонников Средневековья не только Мурманской области, но и городов России и Норвегии. Гости фестиваля смогут наблюдать за средневековыми боями, принять участие в мастер-классах по древним ремёслам - кузнечному делу и каллиграфии, познакомиться с древними настольными играми, а также посетить средневековую ярмарку.

На Монастырском наволоке вчера также проходит фестиваль декоративно-прикладного искусства «Мастера земли северной», конкурс поморского оберега «Окно радости», выставка «Кандалакшская старина», работают торговые ряды, до позднего вечера организована концертная программа.

Празднование Дня города в Кандалакше в этом году совпало с мероприятиями Дня молодёжи России. В этой части программы состоятся чемпионат города по силовому экстриму, рок-концерт и фестиваль красок «Яркая Кандалакша».