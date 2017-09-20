Кандалакшане готовятся отметить 73-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

18 сентября в малом зале администрации Кандалакшского района состоялось заседание организационного комитета с участием представителей кандалакшских предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, специалистов культурных и молодёжных учреждений. На повестку дня было вынесено несколько вопросов, главным из которых стало обсуждение организации и проведения мероприятий, посвященных 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В рамках этой памятной даты состоится целый ряд тематических событий. Среди основных – митинг «Ветер памяти», который пройдёт 22 сентября в 15 часов на Аллее Памяти у памятного знака жителям Кандалакши, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также - городской торжественный вечер «Пока живем, помним», который состоится 28 октября во Дворце культуры «Металлург».

Кроме этого, в ходе проведения организационного комитета начальник отдела по культуре и делам молодежи Светлана Лунева рассказала присутствующим о том, какая работа проводится по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии памятников, мемориальных комплексов, воинских захоронений на территории Кандалакши и Кандалакшского района. В ходе проведения обследования было выявлено, что абсолютное большинство памятных мест находится в удовлетворительном состоянии. Во многом - благодаря неравнодушному отношению шефствующих организаций. Однако есть и те, которым требуется обновление и частичная реставрация. Было принято решение составить перечень таких памятников для того, чтобы любая из организаций города могла по возможности заняться их дальнейшим поддержанием и сохранением.

В завершение встречи глава муниципальных образований Кандалакшский район и гп.Кандалакша Михаил Павлов ещё раз поблагодарил всех, кто помогал, организовывал, проводил и принимал непосредственное участие в мероприятиях, посвященных 500-летию Кандалакши. Он отметил, что праздник получился по-настоящему запоминающимся, красочным и насыщенным. И в этом заслуга всех, кто, не жалея сил и времени, помогал в решении важных организационных вопросов. Собравшимся были вручены благодарственные письма.