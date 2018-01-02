Кандалакшане встретили Новый 2018 год на благоустроенной центральной площади

В Кандалакше в новогоднюю ночь работали сразу две сценические площадки, где были организованы массовые гулянья – в центральной части и в микрорайоне Нива-3.

В этом году центр города выглядел по-особому нарядным и обновленным. В частности, благодаря тому, что в 2017 году здесь был успешно завершен первый этап капитальной реконструкции центральной площади.

Реконструкция была осуществлена в рамках участия Кандалакши в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Каждый житель, который побывал на площади в новогоднюю ночь, смог оценить и увидеть своими глазами итоги этой работы.

Об этих и других переменах, которые произошли в юбилейном для города 2017 году, напомнил глава Кандалакшского района и города Кандалакши Михаил Павлов, поздравивший всех собравшихся с наступившим праздником. Он отметил, что это только начало большой работы по благоустройству территории города, которая будет продолжена и в дальнейшем.

Также праздничные мероприятия состоялись и в поселке металлургов – микрорайоне Нива-3. В 2018 году здесь также планируется воплотить в жизнь ряд проектов, направленных на улучшение внешнего облика микрорайона.