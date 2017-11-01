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Мурманская область. Арктика01.11.17 14:25

Кандалакшанин, имеющий 19 неоплаченных штрафов, получил 10 суток ареста за нарушение закона

В августе 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции г.Кандалакша к административной ответственности неоднократно был привлечен гражданин 1997 года рождения. Молодой человек был привлечён по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечёт наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности – влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей), ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа от 500 до 800 рублей). В общей сложности за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации в августе 2017 года северянин был привлечён к административной ответственности 19 раз. Общая сумма штрафа составила 100 тысяч 600 рублей.

В установленный законом срок штрафы оплачены не были. За нарушение ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ гражданину назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области напоминает, что в  соответствии с действующим административным законодательством, штраф за совершение административного правонарушения, в том числе нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Лицо, не уплатившее штраф в установленные законом сроки, привлекается к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов).

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