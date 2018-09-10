Кандалакшанин, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней, предстанет перед судом

Как было установлено в ходе следствия, в феврале 2018 года злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо 11-летней девочки во дворе своего дома в Кандалакше, с целью привлечения её внимания бросил перед ребёнком записку с предложением подойти к окну его квартиры. Девочка записку подняла, прочитала и заинтересовалась её содержанием.

Далее обвиняемый, находясь по месту жительства, увидел малолетнюю, которая наблюдала за окнами его квартиры, после чего стал демонстрировать ей через окно свои половые органы. Испугавшись, девочка убежала домой и сообщила о случившемся родителям.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Следствием мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью. На период следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, учитывая тяжесть и характер совершенного преступления, у следствия возникли сомнения в психическом состоянии обвиняемого, в связи с чем, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой установлено отсутствие у него психических расстройств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

Кроме того, по окончании предварительного расследования следователем СК России в порядке ст.158 УПК РФ внесено представление в администрацию муниципального образования «Кандалакшский район» о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Так, в ходе расследования установлен факт отсутствия должной профилактической работы со стороны отдела КДН и ЗП Администрации муниципального образования «Кандалакшский район». Причиной, способствовавшей совершению в отношении малолетней преступления, послужило незнание потерпевшей правил поведения ребёнка с незнакомыми людьми.

В целях профилактики подобного рода преступлений, во избежание таких преступных деяний иными лицами, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предложено организовать проведение профилактических бесед с несовершеннолетними во всех образовательных организациях Кандалакшского района Мурманской области о правилах поведения ребёнка с незнакомыми людьми.