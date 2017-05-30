Кандалакшанин снял с банковской карты своей знакомой 7,5 тысячи рублей

В дежурную часть полиции обратилась кандалакшанка 1982 года рождения с сообщением о том, что с её банковской карты похищены 7500 рублей.

Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении денежных средств она подозревает мужчину, с которым распивала спиртные напитки у себя по месту жительства. Установить местонахождение злоумышленника по горячим следам не удалось.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали трижды судимого, безработного жителя Кандалакша 1988 года рождения, который позже признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским, что около недели назад он проводил время со своей знакомой. Когда у них закончилось спиртное и закуска, потерпевшая попросила мужчину сходить в магазин и передала ему свою банковскую карту, сообщив пинкод. Воспользовавшись этим, мужчина отправился в ближайший магазин, приобрел спиртное, расплатившись картой потерпевшей. После посещения магазина злоумышленник направился в банкомат, где обналичил денежные средства с карты. Впоследствии банковскую карту он вернул женщине, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.