Кандалакшанину разбогатеть за счёт пособия по безработице не получилось

В Кандалакше полицейскими выявлен факт совершения мошеннических действий при получении пособия по безработице.

Сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» поступила информация о том, что местный житель незаконно получает социальные выплаты. По факту полицейские провели проверку и установили, что 51-летний кандалакшанин в феврале 2019 года обратился в центр занятости населения для получения пособия по безработице. Предоставив соответствующий пакет документов, мужчина был признан безработным и начал получать денежное пособие.

Однако, как выяснилось, в этот же период северянин работал в одной из фирм города, осуществляющей услуги в сфере пассажирских перевозок, где также получал оплату. Зная, что данный факт является основанием для прекращения выплаты пособия, мужчина умышленно не сообщил о нем в органы занятости населения, продолжив незаконно получать выплаты. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила свыше 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - ограничение свободы на срок до двух лет.