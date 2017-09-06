Кандалакшанину за хранение пороха грозит уголовное дело

В кандалакшскую полицию поступила информация о том, что один из жителей села Чапома Терского района хранит дома оружие и патроны. При проверке поступившей информации в доме у местного жителя 1989 года рождения полицейские обнаружили охотничье ружьё, 77 патронов и порох. Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу.

Экспертом установлено, что северянин хранил порох, являющийся метательным взрывчатым веществом, пригодным для производства взрыва при наличии средства взрывания. Кроме того, назначены экспертизы изъятых патронов.

Сотрудникам полиции подозреваемый признался, что порох он нашёл. Сдавать находку в органы внутренних дел, как это положено, он не стал.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.