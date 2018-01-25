Кандалакшанка, поверив, что выиграла в лотерею крупную сумму, лишилась 30 тысяч рублей

В отдел полиции обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Женщина пояснила: ей на интернет-страницу пришло смс-сообщение о том, что при осуществлении платежей банковской картой за покупки в магазинах она стала призером заочной лотереи. Победителю положен крупный денежный выигрыш в размере 690 тысяч рублей.

Потерпевшая перезвонила по указанному в сообщении номеру телефона, где неизвестный подтвердил факт выигрыша, но объяснил, что для получения этих денег северянке нужно оплатить некоторые расходы, связанные с оформлением денежного приза и переводом денег.

После того, как потерпевшая перевел около 30 тысяч рублей, связь со злоумышленником по номеру телефона и через сайт прервалась.

По факту телефонного мошенничества возбуждено уголовное дело. Установлено, что о подобных фактах мошенничества потерпевшая знала из средств массовой информации.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными. Если есть подозрения, что Вы можете стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02.