Кандалакшанка в ходе конфликта не справилась с эмоциями и ударила подругу бутылкой по голове

В дежурную часть полиции Кандалакши поступило сообщение о том, что в приёмный покой больницы обратилась 43-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую, которая пояснила, что находилась в гостях у своей подруги. Компания распивала спиртные напитки, в ходе общения между женщинами возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленница ударила подругу бутылкой по голове. Телесные повреждения, полученные потерпевшей, медиками расцениваются как причинившие лёгкий вред здоровью.

Полицейскими были опрошены свидетели происшествия. В результате проведенных мероприятий за совершение преступления участковым уполномоченным полиции установлена, а сотрудниками отдела вневедомтвенной охраны Росгвардии задержана кандалакшанка 1986 года рождения, которая призналась в совершении преступления. Женщина рассказала, что находилась в алкогольном опьянении и в ходе конфликта не справилась с эмоциями, поэтому и ударила подругу.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ.

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное её может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает МО МВД России «Кандалакшский».