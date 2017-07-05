Кандалакшанка во время ремонта в квартире обокрала пожилую северянку

В полицию Кандалакши обратилась 75-летняя местная жительница с заявлением о краже из ее квартиры. По словам заявительницы, неизвестные совершило хищение 12 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили пенсионерку и выяснили, что в хищении денежных средств имеются основания подозревать женщин, осуществлявших косметический ремонт в её квартире.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение преступления была установлена и задержана 39-летняя кандалакшанка. Женщина призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что помогала своей знакомой осуществлять ремонт в одной из квартир города. Случайно она увидела, как пожилая хозяйка квартиры достала конверт с деньгами, пересчитала их и перепрятала в другое место. Через некоторое время злоумышленница воспользовалась моментом, когда за её действиями никто не наблюдает, и совершила хищение денежных средств. Похищенные деньги женщина потратила на собственные нужды.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту кражи в отношении безработной, ранее судимой северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.