ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Люди без права на ошибку, или Синдром отличника во взаимоотношениях партнёровМурманчане готовятся отметить День рыбака
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.06.18 07:30

Кандалакше впервые проходят Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества

Вчера в Кандалакше состоялось пленарное заседание первых Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества, инициаторами которых стали правительство Мурманской области и администрация Кандалакшского района.

Основная тема обсуждения – приграничное сотрудничество как катализатор новых форм межгосударственных отношений. Также участники сосредоточили внимание на перспективных туристических маршрутах, на значимых проектах социальной, экологической и прикладной направленности, реализуемых на приграничных территориях.

Заместитель губернатора  приветствовал участников первых Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества от лица губернатора Мурманской области и правительства региона.

Открывая пленарное заседание, замгубернатора отметил, что Финляндия традиционно входит в пятёрку основных внешнеторговых партнеров Мурманской области, заняв в 2017 году третье место после Швейцарии и Нидерландов. Внешнеторговый оборот Мурманской области с Финляндией в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился более чем в два раза.

Как сказала участникам форума консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола, наши страны не только добрые соседи, но и давние партнёры и Мурманская область один из самых перспективных регионов для развития приграничного сотрудничества.

По словам главы Кандалакшского района Михаила Павлова, Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества – идеальная площадка для активного диалога и развития дальнейшего сотрудничества, тем более что здесь обсуждаются практические инструменты реализации совместных проектов. 

В программных мероприятиях Дней приняли участие более 150 представителей России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Идею проведения Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации, отметив значимость подобных мероприятий для активизации многопланового взаимодействия сопредельных регионов России и Финляндии.

Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества планируется сделать традиционными по примеру дней сотрудничества приграничных районов Норвегии и Мурманской области.

 

 

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСОННЫЙ МУНДИАЛЬ-2
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 463 человека
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Игорь, местный
30.06.18 08:52
а что это вокруг водолаза сплошное радужное поле на воде? Кто это Кольский залив мазутом заливает?
Комментарий к новости:Водолазы Северного флота прошли подготовку к работам на глубинах до 60 метров
Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Комментарий к новости:Арктическая экспедиция Северного флота по острову Южный архипелага Новая Земля успешно завершена
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Комментарий к новости:Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире11:15«Проще говоря». Тематическая программа (12+)11:45«Преступление в стиле модерн». Документальный цикл (16+)12:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиКС РФ разъяснил правила расчёта зарплаты за работу в выходные дни-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 53 копейки, евро – почти на 10 копеек-PRO ЭнергетикуВ России даже атомным энергоблокам увеличивают «пенсионный» возраст-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 июля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыГотовимся покупать полис страхования жилья от ЧС
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика