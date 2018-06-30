Кандалакше впервые проходят Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества

Вчера в Кандалакше состоялось пленарное заседание первых Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества, инициаторами которых стали правительство Мурманской области и администрация Кандалакшского района.

Основная тема обсуждения – приграничное сотрудничество как катализатор новых форм межгосударственных отношений. Также участники сосредоточили внимание на перспективных туристических маршрутах, на значимых проектах социальной, экологической и прикладной направленности, реализуемых на приграничных территориях.

Заместитель губернатора приветствовал участников первых Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества от лица губернатора Мурманской области и правительства региона.

Открывая пленарное заседание, замгубернатора отметил, что Финляндия традиционно входит в пятёрку основных внешнеторговых партнеров Мурманской области, заняв в 2017 году третье место после Швейцарии и Нидерландов. Внешнеторговый оборот Мурманской области с Финляндией в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился более чем в два раза.

Как сказала участникам форума консул Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола, наши страны не только добрые соседи, но и давние партнёры и Мурманская область один из самых перспективных регионов для развития приграничного сотрудничества.

По словам главы Кандалакшского района Михаила Павлова, Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества – идеальная площадка для активного диалога и развития дальнейшего сотрудничества, тем более что здесь обсуждаются практические инструменты реализации совместных проектов.

В программных мероприятиях Дней приняли участие более 150 представителей России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Идею проведения Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации, отметив значимость подобных мероприятий для активизации многопланового взаимодействия сопредельных регионов России и Финляндии.

Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества планируется сделать традиционными по примеру дней сотрудничества приграничных районов Норвегии и Мурманской области.