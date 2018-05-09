Кандалакшская полиция продолжает розыск подростка

ОУР МО МВД России «Кандалакшский» в рамках работы по разыскному делу разыскивается Карелин Захар Дмитриевич 2002 года, который 14 апреля 2018 года ушел с места проживания в г. Кандалакша и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее были уходы, состоит на учете в ПДН. По оперативной информации, может находиться в городах Кировск, Апатиты, Полярные Зори.



Приметы: на вид 15 лет, рост 165-170, среднего телосложения.



Был одет: куртка черного цвета, штаны спортивные темного цвета, кофта спортивная с капюшоном, половина синего цвета, половина серого цвета, кроссовки черного цвета.



Особые приметы: курит, употребляет спиртное.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Карелина З.Д., просьба сообщить по телефонам: 8 (81533) 5-21-10 (дежурная часть, круглосуточно), 8-999-091-62-09, 8 (815-33) 5-21-85 (отдел уголовного розыска). либо в отряд ППД «МурманСпас» 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30. Конфиденциальность гарантируется.