«Кандалакшские фантазии» возвращаются!

В Кандалакше с 16 по 18 февраля вновь пройдёт полюбившийся многим горожанам фестиваль снежных фигур «Кандалакшские фантазии». Он состоится в рамках празднования 80-летия со дня присвоения рабочему поселку Кандалакша статуса города и 80-летия со дня основания Мурманской области и, конечно, в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!».

Пять кубов со снегом (по количеству поступивших заявок) уже приготовлены и ждут своих мастеров. Творить снежные шедевры скульпторы будут командами, в состав каждой из которых войдёт от 2 до 5 человек. Заявленная тема мероприятия – «Мое Заполярье», а это значит, что в снежных композициях авторы смогут использовать символы нашего города и всей Мурманской области в целом.

Итоги открытого городского фестиваля «Кандалакшские фантазии» будут подведены 18 февраля на праздновании Широкой Масленицы.