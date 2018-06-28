Мурманская область. Арктика28.06.18 15:26
Кандалакшский городской Совет пополнили новые депутаты
24 июня в Кандалакше состоялись довыборы по двум многомандатным округам №№ 3и 4. Жители Нивы-3, железнодорожного района, Лувеньги, Нивского, Белого моря и Лупче-Савино избирали своих представителей Совет депутатов муниципального образования.
В результате подавляющее большинство голосов было отдано за Елену Ковальчук (директор школы № 2), Никиту Лоскутникова (директор и ведущий «Народного ТВ», член общественного движения «Общероссийский народный фронт»), Петра Даньшина (заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники), Татьяну Грибанову (председатель профсоюзного комитета Кандалакшского алюминиевого завода).
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Последние комментарии
Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
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