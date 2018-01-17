Кандалакшский МТП увеличил приёмку железнодорожных вагонов с углем в 1,5 раза

Мощность Кандалакшского морского торгового порта (КМТП) по приёму железнодорожных вагонов с углем с 1 января 2018 года увеличилась в 1,5 раза и составляет 108 вагонов в сутки всесезонно.

Как сообщает пресс-служба ТАЛТЭК, в которую входит порт, в декабре КМТП и ОАО «РЖД» подписали соглашение о повышении перерабатывающей способности порта. В компании пояснили, что необходимость повышения перерабатывающей способности вызвана рекордным ростом грузооборота торгового порта в 2017 году. До 2017 года средний вагонооборот в КМТП составлял порядка 1000 вагонов в месяц, сейчас этот показатель равен 2500 вагонов в месяц.

Техническое обеспечение заявленной перерабатывающей способности поддерживается планами компании по модернизации и обновлению инфраструктуры, реализация которых запланирована на 2018-2019 года.

По словам генерального директора ООО «Кандалакшский морской торговый порт» Талеха Бабахан Оглы Меликова, увеличение перерабатывающей способности КМТП позволит эффективно координировать работу порта и прилегающей станции Кандалакша Октябрьской железной дороги и гарантирует выполнение со стороны КМТП взятых на себя обязательств перед грузоотправителем в 2018 году».