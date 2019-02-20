Кандалакшский МТП в текущем году выделит на поэтапную модернизацию очистных систем около 20 млн рублей

Кандалакшский морской торговый порт рассчитывает в 2019 году выделить на поэтапную систему модернизации очистных систем около 20 млн рублей. Об этом сообщил генеральный директор ООО «КМТП» Талех Меликов в ходе встречи руководства предприятия с жителями города, посвященная вопросам загрязнения воздуха угольной пылью в «нижней» Кандалакше и мерам КМТП по улучшению экологической обстановки.

Как сообщает пресс-служба ГК «ТАЛТЭК», на мероприятии присутствовали активные горожане, депутаты горсовета, представители «Экодозора», общественники движения «Народная экспертиза».

К участию в разговоре был приглаш`н начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Кандалакшскому и Терскому районам Олег Доронин, который заверил, что опасаться угольной пыли не стоит, поскольку уровень концентрации взвешенного вещества не превышает допустимых норм и это подтверждается соответствующими исследованиями.

Первоочередные шаги, запланированные на май-июнь текущего года – закупка и установка автономной мобильной установки пылеподавления АПП «Борей». Она позволит купировать до 85% пыли и минимизирует экологический ущерб».

«Порт признает, что оказывает влияние на экологическую обстановку в ходе своей деятельности, как и любое другое промышленное предприятие», - сказал Талех Меликов. - Охрана окружающей среды является неотъемлемой частью нашей социальной политики. Ежегодно КМТП выделяет значительные средства на природоохранные меры и социальные городские программы и планирует дальнейшее ежегодное увеличение данных статей бюджета».