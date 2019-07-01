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Мурманская область. Арктика01.07.19 10:15

Кандалакшский предприниматель второй раз попался на продаже контрафактной продукции

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» была получена информация о торговле в одном из павильонов торгового центра контрафактной продукцией. В ходе проверки данного сообщения сотрудники полиции провели осмотр торговой точки и установили, что в магазине на реализации находится спортивная обувь с признаками подделки, а также отсутствуют документы, подтверждающие приобретение обуви у представителей правообладателя.

Правоохранители изъяли 52 пары кроссовок с логотипами трех известных производителей спортивной обуви, которые были направлены на экспертизу. Экспертом установлено, что представленная на исследование обувь имеет признаки подделки и не является оригинальной. В результате противоправных действий правообладателям товарных знаков причинен ущерб на общую сумму 415 тысяч рублей.

Владелец торговой точки признался оперативникам, что продавал контрафактную спортивную обувь известных марок, в связи с тем, что она пользуется большим спросом у молодых жителей города, при этом её стоимость в несколько раз дешевле оригинальной.

При этом стоит отметить, что в 2017 году северянин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Согласно решению Кандалакшского районного суда за совершение данного правонарушения мужчине была применена мера административного воздействия в виде предупреждения с одновременной конфискацией партии обуви.  Однако надлежащих выводов предприниматель не сделал и продолжил торговлю контрафактом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров).

Максимальная санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

А в это время с 1 июля в стране начинается обязательная маркировка обуви. Как уточнили РИА «Новости» в Минпромторге, ведомство направило в правительство предложения о поэтапном введении требований об обязательной маркировке обувных товаров. Предполагается, что запрет ввода в оборот и обращения немаркированной обуви начнёт действовать с 1 марта 2020 года, также будет предусмотрен период «домаркировки» остатков товара.

По информации Российского союза кожевников и обувщиков, период с 1 июля по 1 октября может быть отведён на регистрацию всех участников в системе маркировки «Честный знак», после чего до марта будет проводиться маркировка остатков продукции.

Как сообщили РИАН в союзе, доля контрафактной продукции на отечественном обувном рынке может достигать 30-35%. «Маркировка в первую очередь направлена на очищение рынка от незаконного оборота продукции. Польза для отрасли очевидна – российские производители перестанут вести неравную борьбу с контрафактной, небезопасной продукцией, которая попадает на рынок России без уплаты налогов и сборов и не пройдя сертификацию», — рассказали в профессиональном объединении.

Оценить эффективность механизма маркировки можно будет не ранее 2021-2022 года, добавили в союзе. К этому времени должны быть пройдены все этапы введения маркировки, должна произойти интеграция с ФТС России по подтверждению законности импортного товара, а также введен механизм подтверждения статуса российского производителя.

До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. По плану, в декабре этого года начнется обязательная маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров лёгкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье. Эксперимент по маркировке обувных товаров средствами идентификации проводился с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года.

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