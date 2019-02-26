Кандалакшском районе по подозрению в хищении денежных средств задержан руководитель бюджетного учреждения

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» установлено, что руководитель одного из бюджетных учреждений района заключила с индивидуальным предпринимателем договор на осуществление ремонтных работ в муниципальном здании. Через некоторое время подозреваемая подписала от своего имени акты приемки-сдачи работ, согласно которым они выполнены в соответствии с договором качественно, в полном объеме и в срок.

Впоследствии злоумышленница противоправно обратила в свою пользу денежные средства, перечисленные из бюджета в счет оплаты договора, и распорядилась ими по собственному усмотрению. В результате мошеннических действий бюджету муниципального образования причинён ущерб на сумму 177 тысяч рублей.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в отношении ранее несудимой северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.