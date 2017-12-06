Кандидатура главного архитектора региона будет определяться по результатам конкурсного отбора

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, обсудили ход исполнения перечня поручений президента РФ в сфере строительства, утвержденных 11.06.2016 по итогам заседания Государственного совета. С докладом выступила первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко.

Елена Абраменко напомнила, что во исполнение одного из пунктов перечня в Мурманской области планируется введение негосударственной должности главного архитектора региона. К его основным задачам будет относиться обеспечение взаимодействия архитекторов и художников, консультативное участие в разработке проектов правовых актов и обеспечение мер по реализации единой региональной политики в сфере архитектуры и градостроительства. Предполагается, что кандидатура главного архитектора на территории региона определится в результате конкурсного отбора.

Елена Абраменко также доложила, что в регионе исполнено поручение президента РФ по обеспечению синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло-, водоснабжения, водоотведения. Так, с Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» заключен контракт по разработке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Мурманской области. При этом техзадание к госконтракту было составлено с учётом вопросов синхронизации с инвестиционными планами ресурсоснабжающих организаций, отметила первый заместитель министра. Кроме того, на территории региона реализуются «дорожные карты» по внедрению целевых моделей, в том числе по приоритетным направлениям – «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» и «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Указанные приоритетные направления ориентированы на упрощение процедур при технологическом присоединении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.