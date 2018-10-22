Каневке не нужно электричество - решили власти Ловозерского района

В Мурманской области до сих пор остаются населённые пункты, до которых электрификация не добралась. Село Каневка снабжается электричеством от дизель-генератора: света нет с полуночи до 8 утра, и пару часов днём. По версии администрации Ловозерского района, бесперебойная подача электричества не была организована, так как населению это не надо. Таким образом, оптимизировали расходы, а заявлений от граждан не было.

Но жители посчитали иначе, и написали заявление в прокуратуру, которая провела проверку, по результатам которой установлено, что электроэнергия жителям села Каневка Ловозерского района действительно не подается бесперебойно. Подача электроэнергии осуществляется по графику, ежегодно утверждаемому главой администрации муниципального образования Ловозерский район Надзорный орган отправил исковое заявление в суд о возложении на администрацию Ловозерского района обязанности организовать бесперебойное круглосуточное электроснабжение жителей села Каневка.