Движение автотранспорта по автодороге «Кола - Мурмаши» будет перекрытоЗакон равен не для всех, или Юный велосипедист «таранит» машину офицера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.06.17 07:10

«Каникулы на островах» - передвижная детская библиотека побывала в посёлке Высокий

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь средней общеобразовательной школы № 13 п.Высокий.

Смена лагеря называется «Экологическая регата». Библиотекарь провела для детей познавательно – игровое занятие по экологии. Ребята узнали об экологической обстановке на Кольском полуострове, ответили на вопросы викторины, решили задачи-головоломки и научились разгадывать ребусы. С большим интересом школьники разглядывали рукописные книги о природе участников Международного конкурса детской рукописной книги.

Для юных северян также было проведено мероприятие «Каникулы на островах». Ребята приняли участие конкурсах и спортивных эстафетах. Особенно им понравились игры «Лимбо» и «Гавайские модники», а также разнообразные танцы.

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 319 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 52 серия (12+)10:15«Последний янычар». Художественный сериал, 53 серия (12+)11:05«Рассказы о любви « Художественный фильм (12+)12:30«Найди свой дом». Художественный фильм (12+)13:40Специальный репортаж (12+)13:55«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонтНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – почти на 18 копеекРоссийская валюта растёт на фоне стабилизации нефтяных цен-PRO ЭнергетикуСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...Кольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергии-PRO ЖКХТариф на питьевую воду для населения Корзуново с июля 2017 года повышаться не будетПлановые отключения в Мурманске на 19 июня-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения