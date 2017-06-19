«Каникулы на островах» - передвижная детская библиотека побывала в посёлке Высокий

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь средней общеобразовательной школы № 13 п.Высокий.

Смена лагеря называется «Экологическая регата». Библиотекарь провела для детей познавательно – игровое занятие по экологии. Ребята узнали об экологической обстановке на Кольском полуострове, ответили на вопросы викторины, решили задачи-головоломки и научились разгадывать ребусы. С большим интересом школьники разглядывали рукописные книги о природе участников Международного конкурса детской рукописной книги.

Для юных северян также было проведено мероприятие «Каникулы на островах». Ребята приняли участие конкурсах и спортивных эстафетах. Особенно им понравились игры «Лимбо» и «Гавайские модники», а также разнообразные танцы.