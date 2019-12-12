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Мурманская область. Арктика12.12.19 21:25

«Капитальные» взятки берут руководители Фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области

В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении руководства Фонда капитального ремонта по факту получения взятки в особо крупном размере.

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что некоммерческая организация осуществляет деятельность в качестве регионального оператора, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

По версии следствия, 11 декабря 2019 года один из руководителей Фонда, находясь в здании ГТЦ «Меридиан» Мурманска, получил лично от заинтересованного лица часть взятки в виде денег в размере 350 тысяч рублей от общей суммы взятки в размере не менее 2 млн 500 тысяч рублей. Указанные денежные средства предназначались третьему лицу в качестве оплаты ранее выполненных работ по осуществлению строительного контроля. Однако ввиду имеющихся ограничений по счёту последнего, принято решение о перечислении задолженности взяткодателю при условии возвращения части денежных средств должностному лицу.

Получить оставшуюся часть взятки подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан. Преступная деятельность мужчины выявлена и пресечена благодаря совместной работе с оперативными сотрудниками УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании  меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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