Капитальный ремонт домов – объектов культурного наследия в Мурманске планируется завершить до 1 октября

Ход капитального ремонта общего имущества в домах, являющихся объектами культурного наследия в Мурманске, предложил обсудить первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

В 2017 году в рамках программы капитального ремонта подрядные организации приступили к капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия в городе Мурманске.

«На зимний период был сделан технологический перерыв в ремонте фасадов в целях соблюдения технологии производства работ. Сейчас мы видим, что на домах вновь выставлены леса, подрядные организации приступили к производству работ», - отметил Алексей Тюкавин.

По информации министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гноевского, ремонтные работы ведут две организации, имеющие допуск на проведение реставрационных работ. Подрядчики отобраны по конкурсу из реестра квалифицированных организаций, который ведется Минэнерго и ЖКХ.

«Капитальный ремонт объектов культурного наследия находится на постоянном контроле министерства. В целях организации взаимодействия сторон, координации их работы, решения возникающих вопросов министерством на регулярной основе организованы рабочие совещания с участием заказчика работ, представителей администрации города Мурманска, подрядных организаций, а также организации, осуществляющей строительный контроль», - рассказал Владимир Гноевский.

Говоря о сроках окончания работ, министр отметил, что в соответствии с заключенными договорами подряда все работы планируется завершить к 1 октября 2018 года.

Первый заместитель губернатора дал поручение Минэнерго и ЖКХ постоянно контролировать ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия, и обеспечить завершение работ в сроки, установленные графиками.