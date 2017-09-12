Капитальный ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия, требует пристального внимания

В Мурманске продолжается капитальный ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия. Строители приступили к обновлению ещё одного здания. В доме № 94 на проспекте Ленина ремонтируют кровлю и фасад. Работы выполняет организация, имеющая соответствующую лицензию.

Сегодня с ходом ремонта ознакомились глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев.

– Такие рабочие встречи помогают эффективно решать вопросы, возникающие при проведении ремонтных работ, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – К слову, в комитете по культуре Мурманской области проведено совещание, чтобы ускорить процесс очистки фасадов от дополнительных элементов.

Напомним, в этом году в Мурманске запланирован капитальный ремонт 137 многоквартирных домов, а также 28 зданий со статусом «объекты культурного наследия». На сегодняшний день в работе находятся 23 таких дома.

Стоит отметить, что благодаря изменениям в федеральном законодательстве у муниципальных образований появится право дополнительно перечислять деньги в Фонд капитального ремонта. Однако не все собственники добросовестно оплачивают взносы. К примеру, в некоторых домах, запланированных к ремонту, задолженность по оплате взносов составляет несколько сотен тысяч рублей.

– К сожалению, в Мурманске достаточно большое количество неплательщиков. С ними активно ведётся претензионная работа, – рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев.