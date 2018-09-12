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Мурманская область. Арктика12.09.18 15:57

Капитальный ремонт фасадов домов, являющихся объектами культурного наследия, подходит к завершению

Сегодня губернатор Марина Ковтун проконтролировала ход ремонтных работ многоквартирных домов – объектов культурного наследия на улице Челюскинцев в Мурманске. «Наше внимание к ходу капитального ремонта домов, отнесённых к объектам культурного наследия, не ослабевает. Связано это, в первую очередь, с тем, что мы говорим о сохранении исторического облика областного центра», – отметила глава региона.

Жилые дома № 9 и 11 на улице Челюскинцев, были построены в 1935 и в 1957 годах соответственно. Капитальный ремонт фасадов этих зданий начался еще прошлым летом, затем в целях соблюдения технологии был приостановлен на осенне-зимний период. В мае этого года подрядчик возобновил работу, и сейчас эти два дома уже практически обрели свой завершенный вид.

Как доложили главе региона Марине Ковтун, запланированный на этот год в Мурманске капитальный ремонт фасадов домов, являющихся объектами культурного наследия, подходит к завершению. На ближайшей неделе планируется начать приемку выполненных работ на четырех домах на проспекте Ленина и доме № 11 на улице Челюскинцев.

«Приёмка и оплата выполненных работ будет проведена только после получения положительных заключений о полном соблюдении технологической методики капремонта фасада от специализированной организации, с которой у Фонда капитального ремонта Мурманской области заключён договор», – подчеркнул  участник визита.

Всего в этом году в Мурманске обновятся фасады 22 домов – объектов культурного наследия. Всего их в областном центре – 54. Работы ведут две организации, которые имеют допуск на проведение реставрационных работ. Сохранение объектов культурного наследия – это целый комплекс работ, включающий в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за выполнением этих работ.

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