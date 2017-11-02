Капитальный ремонт фасадов объектов культурного наследия Мурманска будет продолжен в следующем году

С 1 ноября ремонтные работы по фасадам на объектах культурного наследия в Мурманске приостановлены в связи с наступлением устойчивых отрицательных температур.

В настоящее время подрядные организации приступили к демонтажу строительных лесов и передаче объектов управляющим организациям.

Часть работ уже выполнена и исторический цвет приобретают фасады дома 6 по улице Софьи Перовской, домов 60, 78, 79, 81, 83, 85 по проспекту Ленина.

Капитальный ремонт крыш этих домов продолжится и зимой. Современные материалы и технологии позволяют работать на кровле круглый год без снижения качества. До конца года работы на крышах должны быть завершены.

К восстановлению фасадов памятников культуры строители приступят весной 2018 года.