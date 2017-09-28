Капитальный ремонт многоквартирных домов – под контролем Госжилинспекции Мурманской области

Сегодня Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова проверила ход выполнения капитального ремонта домов в ЗАТО г.Североморск. Руководитель Госжилинспекции осмотрела капитально отремонтированные фасады домов по адресам: ул. Комсомольская, 26, ул. Сафонова, 6 и 8, проинспектировала ход ремонта балконов на Фулика, 5.

Посетив многоквартирный дом № 28 по улице Душенова, Алёна Кузнецова отметила, что подрядная организация ООО «СК «Прогресс» не только оперативно и качество выполняет взятые на себя обязательства, но и творчески подходит к капитальному ремонту – фасад дома украшен авторским рисунком местного художника, расходы на создание которого подрядная организация взяла на себя.

Иначе обстоят дела в доме № 10 по улице Панина в посёлке Сафоново: подрядная организация ООО «Актив-Энерго», выполняющая ремонт систем тепло- и электроснабжения многоквартирного дома, оставила собственников в начале отопительного сезона без отопления. Договориться с подрядчиком и оперативно возобновить подачу коммунального ресурса удалось, только объединив усилия инспекции и Фонда капитального ремонта Мурманской области.

По поручению Главного государственного жилищного инспектора Мурманской области подрядная организация еженедельно будет представлять оперативную информацию о ходе выполнения капитального ремонта в Госжилинспекцию.