Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах требует нестандартных решений от власти

Сегодня в Мурманске состоялось совещание по вопросу ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. В нем приняли участие глава администрации города Андрей Сысоев, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев и представители управляющих организаций.

– Такие рабочие встречи проводятся регулярно. Они позволяют решать возникающие в процессе работ вопросы, чтобы избежать задержек в графике ремонта, – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев.

Стороны обсудили вопросы эффективного взаимодействия при ремонте домов и наметили пути решения проблем. Перед подрядчиками стоит задача – сохранить исторический облик объектов культурного наследия. Подготовка зданий к ремонтным работам, оповещение жильцов лежит на плечах управляющих организаций.

– Предстоит выполнить очень большой объём работ. Наличие вывесок на домах, незаконное остекление балконов затрудняют работу подрядных организаций. Вопросы, находящиеся в зоне ответственности управляющих организаций, должны быть решены в короткие сроки, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Одна из наиболее острых тем – задолженность собственников помещений. К сожалению, не все из них добросовестно оплачивают взносы. К примеру, в некоторых домах, запланированных к ремонту, задолженность составляет несколько сотен тысяч рублей. Проблема касается не только жильцов, но и организаций, занимающих нежилые помещения.

Стоит отметить, что благодаря изменениям в федеральном законодательстве у муниципальных образований появится право дополнительно перечислять деньги в Фонд капитального ремонта. Сегодня детально прорабатывается вопрос участия муниципального бюджета в финансировании ремонта фасадов в следующем году. Однако планируется софинансирование работ только в тех домах, которые не имеют задолженности по капитальному ремонту.