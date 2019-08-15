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Мурманская область. Арктика15.08.19 19:30

Капитальный ремонт сделали, но претензий к нему много

Сегодня глава города Мурманск Тамара Прямикова посетила строительную площадку в одном из дворов областного центра и оценила качество закончившегося капитального ремонта фасада дома на проспекте Ленина.

Дом № 1 по улице Самойловой и дом № 70 по проспекту Ленина  стоят вплотную друг к другу. Так строили многие многоэтажки в довоенные и послевоенные времена в нашем городе. Двор здесь общий на несколько подъездов и благодаря расположению зданий он  очень уютный, вот только ремонта дворовой территории здесь не хватало.

По итогам прошлогоднего голосования работы по облагораживанию данной территории вошли в проект «Формирование комфортной городской среды», а их реализация началась в этом году. Сейчас здесь идут строительные работы по проекту самих жителей. Работники уже установили бордюрный камень, расширили зону парковки, заасфальтировали тротуары.

«Жители сами проектировали свой двор, поэтому, когда закончится ремонт, они увидят его точно таким, как сами хотели, - уверен Антонина Таран, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Осталось навести только небольшой марафет и всё будет точно так, как они сами задумали».

А вот Тамара Ивановна Прямикова, глава города Мурманск, недовольна увиденным. Дома со статусом исторического наследия в этом году полностью отремонтировали за счёт фонда капитального ремонта. Вот только подрядчики наплевательски, на взгляд главы Мурманска, отнеслись к поставленным задачам. Объект только сдали, а штукатурка уже отваливается, строительный мусор не вывезли, а провода свисают, как лианы.

«Уже штукатурка отваливается! – возмущается Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – Это видно над аркой, на карнизной полосе, ржавчина уже появилась. А провода висят и болтаются на ветру. Каналы, где они должны проходить, все сломаны. И, казалось бы, такой пустяк, когда заканчиваются ремонтные работы, то надо бы за собой всё убрать, а над козырьками мусор даже не убран. Мох, который десятилетиями рос, он тоже тут так и остался».

Тамара Ивановна пообещала помочь жителям многоэтажки добиться справедливости. Глава города приложит все усилия, чтобы подрядная организация переделала работу и исправила все недочёты.

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